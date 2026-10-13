Erste Schätzungen: Avantor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

13.10.26 06:21 Uhr

Avantor wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Avantor im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,208 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,040 USD je Aktie gewesen.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,62 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,64 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,813 USD, gegenüber -0,780 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 6,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,55 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net