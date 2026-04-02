Erste Schätzungen: Avanza Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Avanza Bank lädt voraussichtlich am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,29 SEK je Aktie gegenüber 4,50 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 18,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,46 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,18 Milliarden SEK aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,50 SEK im Vergleich zu 16,57 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 4,82 Milliarden SEK, gegenüber 5,74 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Avanza Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Avanza Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent