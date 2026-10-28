Erste Schätzungen: Aveanna Healthcare legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

28.10.26 06:21 Uhr

Aveanna Healthcare gibt voraussichtlich am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,207 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Aveanna Healthcare 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,25 Prozent auf 679,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 621,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,824 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,05 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,69 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net