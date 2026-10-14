Erste Schätzungen: Avery Dennison präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

14.10.26 06:21 Uhr

Avery Dennison lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,32 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Avery Dennison 2,13 USD je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,26 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 2,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,22 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,18 USD, gegenüber 8,79 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 9,35 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,86 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net