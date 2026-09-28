Erste Schätzungen: AZZ informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
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AZZ wird voraussichtlich am 13.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,85 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AZZ 2,95 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,06 Prozent auf 463,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte AZZ noch 417,3 Millionen USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,07 USD je Aktie, gegenüber 10,50 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 1,82 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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