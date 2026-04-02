Erste Schätzungen: AZZ stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AZZ lädt voraussichtlich am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 28.02.2026 endete.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 1,22 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,670 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AZZ in dem im Februar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,63 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 382,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 351,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,07 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,79 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,65 Milliarden USD, gegenüber 1,58 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net