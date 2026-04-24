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Erste Schätzungen: AZZ stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

23.06.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AZZ IncShs
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AZZ lässt sich voraussichtlich am 08.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AZZ die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,69 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 70,14 Prozent verringert. Damals waren 5,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 422,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei AZZ für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 434,6 Millionen USD aus.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,84 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 10,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,75 Milliarden USD, gegenüber 1,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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08.12.2016AZZ SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
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07.07.2017AZZ HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.01.2017AZZ HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
28.03.2016AZZ HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
11.01.2016AZZ HoldBB&T Capital Markets
12.06.2015AZZ NeutralD.A. Davidson & Co.
07.12.2010AZZ holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
08.12.2016AZZ SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.

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