DAX24.292 +1,4%Est505.882 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6400 -0,3%Nas25.114 +0,9%Bitcoin66.665 -0,6%Euro1,1720 ±0,0%Öl108,2 -5,2%Gold4.613 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Apple 865985 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Intel 855681 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: Ryanair öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Erste Schätzungen: Ryanair öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Papieraktien in Deutschland: Was Anleger wissen müssen Papieraktien in Deutschland: Was Anleger wissen müssen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Baidu A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

03.05.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Baidu Inc Registered Shs -A- Class -A-
13,21 EUR 0,51 EUR 3,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Baidu A wird voraussichtlich am 18.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

15 Analysten schätzen, dass Baidu A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,89 HKD je Aktie erwirtschaftet.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 34,70 Milliarden HKD. Dementsprechend gehen die Experten bei Baidu A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 36,08 Milliarden HKD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,66 HKD, gegenüber 1,60 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 32 Analysten durchschnittlich auf 151,63 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 139,99 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Baidu Inc Registered Shs -A- Class -A-

DatumMeistgelesen