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Erste Schätzungen: Baidu A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baidu Inc Registered Shs -A- Class -A-
8.57 EUR -0.11 EUR -1.27 %
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Baidu A wird sich voraussichtlich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,946 HKD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Baidu A -4,520 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Baidu A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,19 Milliarden HKD abgeschlossen haben – davon gehen 18 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,06 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,38 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,60 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 34 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 149,25 Milliarden HKD, gegenüber 139,99 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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