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Erste Schätzungen: Baiducom präsentiert Quartalsergebnisse

03.05.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Baidu.com Inc.
107,00 EUR 4,20 EUR 4,09%
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Baiducom wird voraussichtlich am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,57 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,97 USD erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 19 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 31,47 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,46 Milliarden USD erzielt wurde.

Die Prognosen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 53,64 CNY, gegenüber 1,64 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 33 Analysten durchschnittlich 132,45 Milliarden CNY im Vergleich zu 17,96 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Baidu.com Inc.

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17.05.2019Baiducom HoldDeutsche Bank AG
17.05.2019Baiducom BuyThe Benchmark Company
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17.05.2019Baiducom BuyThe Benchmark Company
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31.10.2018Baiducom BuyThe Benchmark Company
27.04.2018Baiducom BuyThe Benchmark Company
28.07.2017Baiducom OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
17.05.2019Baiducom HoldDeutsche Bank AG
25.02.2019Baiducom Equal WeightBarclays Capital
29.03.2017Baiducom Equal WeightBarclays Capital
28.07.2015Baiducom HoldBrean Capital
02.10.2012Baiducom holdJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.12.2016Baiducom UnderweightCantor Fitzgerald
10.10.2012Baiducom underperformCredit Suisse Group
17.08.2011Baiducom underperformCredit Suisse Group
06.07.2010BAIDU.COM neues KurszielCredit Suisse Group
27.04.2010BAIDU.COM "underperform"Credit Suisse Group

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