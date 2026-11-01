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Analysen im Überblick

Erste Schätzungen: Ballard Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Erste Schätzungen: Ballard Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bei Ballard Power stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
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Ballard Power wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,051 CAD gegenüber -0,120 CAD im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 44,8 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 44,6 Millionen CAD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,240 CAD je Aktie, gegenüber -0,420 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 158,1 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 138,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
15.09.17 Ballard Power Buy H.C. Wainwright & Co.
03.05.17 Ballard Power Outperform FBR & Co.
21.01.15 Ballard Power Systems Buy MLV Capital
04.11.14 Ballard Power Systems Buy ROTH Capital Partners, LLC
14.01.08 Ballard Power Systems Downgrade Goldman Sachs Group Inc.

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