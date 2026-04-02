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Erste Schätzungen: Banc of California zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

07.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Banc of California Inc
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Banc of California äußert sich voraussichtlich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten schätzen, dass Banc of California für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,378 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 290,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 33,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 440,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,72 USD im Vergleich zu 1,17 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 1,22 Milliarden USD, gegenüber 1,82 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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