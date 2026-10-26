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Erste Schätzungen: Banca Mediolanum präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banca Mediolanum
22.04 EUR -0.49 EUR -2.17 %
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Banca Mediolanum wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,377 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,340 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 406,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 591,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 116,7 Millionen EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,59 EUR im Vergleich zu 1,68 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 2,48 Milliarden EUR, gegenüber 4,31 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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