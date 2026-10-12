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Erste Schätzungen: Banco Comercial Portugues, legt Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banco Comercial Portugues, SA Reg.Shares from reverse split
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Banco Comercial Portugues, äußert sich voraussichtlich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,020 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,02 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Minus von 22,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,080 EUR je Aktie, gegenüber 0,070 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 4,00 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 5,66 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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