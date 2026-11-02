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Erste Schätzungen: Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) präsentiert Quartalsergebnisse

Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) präsentiert voraussichtlich am 17.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,67 ILS je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 ILS in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 5,74 Milliarden ILS – das wäre ein Abschlag von 53,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,29 Milliarden ILS umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,02 ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,86 ILS vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 24,25 Milliarden ILS, nachdem im Vorjahr 49,59 Milliarden ILS in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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