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Erste Schätzungen: Bank of Hawaii gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of Hawaii Corp.
58.00 EUR 1.00 EUR 1.75 %
Charts | News | Analysen

Bank of Hawaii wird voraussichtlich am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD gegenüber 1,20 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Bank of Hawaii 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 202,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 26,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bank of Hawaii 274,4 Millionen USD umsetzen können.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,97 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,63 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 802,1 Millionen USD, gegenüber 1,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.01.18 Bank of Hawaii Equal Weight Barclays Capital
25.07.17 Bank of Hawaii Equal Weight Barclays Capital
25.10.16 Bank of Hawaii Equal Weight Barclays Capital
26.01.16 Bank of Hawaii Sector Perform RBC Capital Markets
22.04.15 Bank of Hawaii Equal Weight Barclays Capital

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