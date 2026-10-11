Erste Schätzungen: Bank Of Marin Bancorp zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Bank Of Marin Bancorp äußert sich voraussichtlich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,573 USD je Aktie gegenüber 0,470 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 35,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,28 USD aus. Im Vorjahr waren -2,240 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 138,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 75,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bank Of Marin Bancorp
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bank Of Marin Bancorp
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen