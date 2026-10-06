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Erste Schätzungen: Banner verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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Banner öffnet voraussichtlich am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Banner noch ein Gewinn pro Aktie von 1,54 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Banner in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 184,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 226,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,95 USD, gegenüber 5,64 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 726,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 881,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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11.10.16 Banner Mkt Perform FBR & Co.
08.07.15 Banner Mkt Perform FBR Capital
31.03.06 Update Banner Corp.: Hold Sandler O´Neill
27.01.06 Update Banner Corp.: Neutral DA Davidson
06.12.05 Update Banner Corp.: Buy Sandler O´Neill

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