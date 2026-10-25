Erste Schätzungen: Barrick Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Barrick Mining stellt voraussichtlich am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,12 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 6,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,05 CAD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 27,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,27 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,73 Milliarden CAD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,95 CAD aus. Im Vorjahr waren 4,09 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 30,03 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 23,55 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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