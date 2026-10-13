Erste Schätzungen: Bausch Health präsentiert Quartalsergebnisse

13.10.26 06:21 Uhr

Bausch Health stellt voraussichtlich am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,78 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bausch Health 0,660 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 5,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,88 Milliarden CAD gegenüber 3,69 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,42 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,590 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 15,38 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 14,34 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net