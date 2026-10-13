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Erste Schätzungen: Bausch + Lomb zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bausch + Lomb Corporation Registered Shs Reg S
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Bausch + Lomb lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,215 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bausch + Lomb noch -0,080 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,37 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 7,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bausch + Lomb einen Umsatz von 1,28 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,795 USD, gegenüber -1,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 5,49 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,10 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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