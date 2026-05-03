Erste Schätzungen: Beazer Homes USA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Beazer Homes USA wird voraussichtlich am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,363 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 510,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 545,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,715 USD, gegenüber 1,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,37 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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Beazer Homes USA Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.18
|Beazer Homes USA Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|08.08.17
|Beazer Homes USA Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|15.06.17
|Beazer Homes USA Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|06.12.16
|Beazer Homes USA Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|10.10.16
|Beazer Homes USA Sector Perform
|FBN Securities