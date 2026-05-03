DAX 25.099 +1,4%ESt50 6.281 +1,1%MSCI World 4.789 +0,1%Top 10 Crypto 8,53 +0,1%Nas 24.976 -0,6%Bitcoin 56.667 +0,3%Euro 1,1373 ±0,0%Öl 96,8 -3,9%Gold 4.056 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Beazer Homes USA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beazer Homes USA Inc
28.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Beazer Homes USA wird voraussichtlich am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,363 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 510,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 545,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,715 USD, gegenüber 1,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,37 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Beazer Homes USA Aktie News

Werbung

Beazer Homes USA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beazer Homes USA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13.02.18 Beazer Homes USA Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
08.08.17 Beazer Homes USA Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
15.06.17 Beazer Homes USA Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
06.12.16 Beazer Homes USA Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
10.10.16 Beazer Homes USA Sector Perform FBN Securities