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Erste Schätzungen: Becton, Dickinson präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Becton, Dickinson wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Becton, Dickinson im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,07 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,72 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Minus von 13,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,11 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,89 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,67 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,82 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 19,30 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 21,84 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
13.05.19 Becton, DickinsonCo (BD) Overweight Barclays Capital
07.12.18 Becton, DickinsonCo (BD) Buy Deutsche Bank AG
16.10.18 Becton, DickinsonCo (BD) Equal Weight Barclays Capital
09.03.18 Becton, DickinsonCo (BD) Market Perform BMO Capital Markets
29.12.17 Becton, DickinsonCo (BD) Buy Deutsche Bank AG

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