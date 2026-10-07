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Erste Schätzungen: Beijer Ref Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
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Beijer Ref AB Registered Shs -B-
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Beijer Ref Registered B wird sich voraussichtlich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,62 SEK je Aktie gegenüber 1,44 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Beijer Ref Registered B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 10,80 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 9,73 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,46 SEK, während im vorherigen Jahr noch 4,59 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 39,68 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 37,07 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.net

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