Erste Schätzungen: Beijing E-Town Semiconductor Technology A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

15.10.26 06:21 Uhr

Beijing E-Town Semiconductor Technology A wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,080 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Beijing E-Town Semiconductor Technology A ein EPS von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Beijing E-Town Semiconductor Technology A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,33 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Beijing E-Town Semiconductor Technology A 1,31 Milliarden CNY umsetzen können.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,307 CNY, gegenüber 0,230 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 5,77 Milliarden CNY im Vergleich zu 5,08 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net