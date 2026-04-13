Erste Schätzungen: Beijing Huafeng Test Control Technology A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Beijing Huafeng Test Control Technology A wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 CNY gegenüber 1,04 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 45,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 413,5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 284,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,96 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,47 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,33 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 898,1 Millionen CNY waren.

Redaktion finanzen.net