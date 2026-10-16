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Erste Schätzungen: Beijing Roborock Technology A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beijing Roborock Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
103.10 CNY 1.32 CNY 1.30 %
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Beijing Roborock Technology A veröffentlicht voraussichtlich am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen, dass Beijing Roborock Technology A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Beijing Roborock Technology A nach den Prognosen von 2 Analysten 4,88 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 17,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,16 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,80 CNY, gegenüber 5,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 23,11 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,65 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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