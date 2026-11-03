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Erste Schätzungen: BellRing Brands zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

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BellRing Brands Inc (new) Registered Shs When Issued
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BellRing Brands wird voraussichtlich am 18.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,229 USD je Aktie gegenüber 0,480 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,45 Prozent auf 657,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BellRing Brands noch 648,2 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie, gegenüber 1,68 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 2,36 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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