Erste Schätzungen: Benefit Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Benefit Systems äußert sich voraussichtlich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 72,65 PLN. Das entspräche einem Zuwachs von 12,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 64,70 PLN erwirtschaftet wurden.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 25,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Milliarden PLN. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,48 Milliarden PLN aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 260,04 PLN aus. Im Vorjahr waren 179,65 PLN je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 5,80 Milliarden PLN, nachdem im Vorjahr 4,52 Milliarden PLN in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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