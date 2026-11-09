DAX 25.820 -1,9%ESt50 6.170 -1,0%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 +0,7%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.529 -0,9%Euro 1,1159 +0,1%Öl 97,4 -1,0%Gold 4.126 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Erste Schätzungen: Best Buy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Best Buy Co. Inc.
89.98 EUR 1.40 EUR 1.58 %
Charts | News | Analysen

Best Buy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 24 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,49 USD. Dies würde einem Zuwachs von 125,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Best Buy 0,660 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 9,88 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 2,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,67 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,82 USD, gegenüber 5,04 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 42,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,69 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Best Buy Aktie News

Werbung

Best Buy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Best Buy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.08.19 Best Buy Market Perform Telsey Advisory Group
25.07.19 Best Buy Market Perform Telsey Advisory Group
22.03.19 Best Buy Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
28.02.19 Best Buy Market Perform Telsey Advisory Group
21.11.18 Best Buy Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.