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Erste Schätzungen: Beta Bionics präsentiert Quartalsergebnisse

06.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beta Bionics Inc Registered Shs
9,93 USD -0,08 USD -0,80%
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Beta Bionics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 21.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,503 USD. Dies würde einen Gewinn von 45,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Beta Bionics -0,930 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 27,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 52,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Beta Bionics einen Umsatz von 17,6 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,975 USD je Aktie, gegenüber -1,810 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 132,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 100,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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