DAX25.040 +0,2%Est506.283 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7900 +3,5%Nas26.040 -0,7%Bitcoin53.391 +1,2%Euro1,1385 ±0,0%Öl70,81 -0,5%Gold4.066 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel stabil -- US-Börsen schwächer -- Chipaktien mit Rekordquartal -- Lime-IPO geglückt -- Meta, Alcoa, ServiceNow, Bloom Energy, Novo Nordisk, Bayer, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Die richtige Wahl des Börsenplatzes: An welcher Börse sollten Privatanleger handeln? Die richtige Wahl des Börsenplatzes: An welcher Börse sollten Privatanleger handeln?
SAP: Gibt es noch Chancen auf ein Comeback? SAP: Gibt es noch Chancen auf ein Comeback?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Betsson Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

02.07.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Betsson AB Registered Shs -B-
7,56 EUR -0,11 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Betsson Registered B lädt voraussichtlich am 17.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,231 EUR je Aktie gegenüber 3,91 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 304,1 Millionen EUR betragen, verglichen mit 3,33 Milliarden SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,890 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 14,25 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,20 Milliarden EUR, gegenüber 13,25 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Betsson AB Registered Shs -B-

DatumMeistgelesen