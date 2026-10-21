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Erste Schätzungen: BGC Group A legt Quartalsergebnis vor

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Aktien
BGC Group Inc Registered Shs -A-
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BGC Group A wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,335 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BGC Group A 0,060 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 824,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 12,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 736,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,43 USD, gegenüber 0,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 3,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,94 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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