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Erste Schätzungen: Bharat Dynamics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Bharat Dynamics Ltd Registered Shs
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Bharat Dynamics wird voraussichtlich am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,08 INR. Im Vorjahresquartal waren 5,89 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 10,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,47 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Bharat Dynamics für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,29 Milliarden INR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 22,47 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 11,47 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 42,57 Milliarden INR, gegenüber 24,42 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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