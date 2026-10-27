Erste Schätzungen: Bien Sparebank ASA Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

27.10.26 06:21 Uhr

Bien Sparebank ASA Registered lädt voraussichtlich am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 2,10 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bien Sparebank ASA Registered 0,000 NOK je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Bien Sparebank ASA Registered nach der Prognose von 1 Analyst 40,3 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 57,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 93,9 Millionen NOK umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 9,50 NOK, wohingegen im Vorjahr noch 10,82 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 160,6 Millionen NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 375,9 Millionen NOK waren.

Redaktion finanzen.net