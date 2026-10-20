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Erste Schätzungen: BillionToOne A präsentiert Quartalsergebnisse

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Aktien
BillionToOne Inc Registered Shs -A-
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BillionToOne A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,146 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BillionToOne A 0,030 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 38,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 115,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83,5 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,776 USD je Aktie, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 454,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 305,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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