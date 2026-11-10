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Erste Schätzungen: BioArctic Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioArctic AB Registered Shs -B-
28.30 EUR 0.86 EUR 3.13 %
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BioArctic Registered B gibt voraussichtlich am 25.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,260 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BioArctic Registered B noch -0,980 SEK je Aktie verloren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 93,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 133,3 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 258,1 Millionen SEK aus.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,75 SEK, gegenüber 11,55 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,33 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,00 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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