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Erste Schätzungen: BJs Wholesale Club präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
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BJ's Wholesale Club Holdings Inc Registered Shs
97.50 EUR -1.00 EUR -1.02 %
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BJs Wholesale Club lädt voraussichtlich am 20.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2026 endete.

23 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,24 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 18 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,84 Prozent auf 5,93 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte BJs Wholesale Club noch 5,35 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,72 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,38 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,96 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 21,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.10.18 BJs Wholesale Club Perform Oppenheimer & Co. Inc.
23.07.18 BJs Wholesale Club Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
16.07.18 BJs Wholesale Club Underperform Wolfe Research
20.05.11 BJ`s Wholesale Club hold Citigroup Corp.
20.05.11 BJ`s Wholesale Club overweight Barclays Capital

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