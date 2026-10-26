Erste Schätzungen: Black Rock Coffee Bar A legt Quartalsergebnis vor
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Black Rock Coffee Bar A präsentiert voraussichtlich am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 30,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 67,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 51,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,222 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 255,5 Millionen USD, gegenüber 200,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
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