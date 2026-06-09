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Erste Schätzungen: BlackBerry stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

10.06.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackBerry Ltd
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BlackBerry öffnet voraussichtlich am 25.06.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,039 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 CAD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 187,6 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 9,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171,2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,249 CAD je Aktie, gegenüber 0,120 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 825,1 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 761,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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20.06.2014Blackberry SellSociété Générale Group S.A. (SG)
02.04.2013Blackberry verkaufenSociété Générale Group S.A. (SG)
27.12.2012Research In Motion verkaufenCitigroup Corp.
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01.10.2012Research In Motion sellCitigroup Corp.

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