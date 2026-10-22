DAX 25.645 +1,3%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 11,06 +2,1%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 73.610 -1,7%Euro 1,1245 +0,1%Öl 110,9 +1,9%Gold 4.091 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Bloomin Brands zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bloomin' Brands Inc
8.83 EUR -0.19 EUR -2.11 %
Charts | News | Analysen

Bloomin Brands öffnet voraussichtlich am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,237 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 925,9 Millionen USD – ein Minus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bloomin Brands 928,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,967 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,98 Milliarden USD, gegenüber 3,96 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Bloomin Brands Aktie News

Werbung

Bloomin Brands Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bloomin Brands nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.06.19 Bloomin Brands Buy Deutsche Bank AG
23.05.19 Bloomin Brands Underperform BMO Capital Markets
28.09.18 Bloomin Brands Market Perform BMO Capital Markets
17.10.14 Bloomin Brands Outperform BMO Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.