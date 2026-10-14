Erste Schätzungen: Blue Owl Capital A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

14.10.26 06:21 Uhr

Blue Owl Capital A wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,226 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Blue Owl Capital A 0,010 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Blue Owl Capital A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 698,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Blue Owl Capital A 728,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,882 USD im Vergleich zu 0,100 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 2,84 Milliarden USD, gegenüber 2,87 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net