DAX 25.320 -1,2%ESt50 6.145 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,75 +0,6%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 73.035 +0,0%Euro 1,1233 +0,2%Öl 109,8 +0,2%Gold 4.144 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Blue Owl Technology Finance gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Blue Owl Technology Finance Corporation Registered Shs
7.80 EUR -0.95 EUR -10.86 %
Charts | News | Analysen

Blue Owl Technology Finance wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,316 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Blue Owl Technology Finance ein EPS von 0,500 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 351,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 320,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,38 Milliarden USD, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Blue Owl Technology Finance Aktie News

Werbung

Blue Owl Technology Finance Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Blue Owl Technology Finance nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.