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Bilanz ante portas

Erste Schätzungen: Boeing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: Boeing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Boeing öffnet die Bücher. Das prognostizieren die Experten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
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Charts | News | Analysen

Boeing stellt voraussichtlich am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 20 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,230 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing noch ein Verlust pro Aktie von -7,140 USD in den Büchern gestanden.

22 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,61 Prozent auf 24,58 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,070 USD, gegenüber 2,48 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten durchschnittlich auf 97,78 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 89,46 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Boeing Outperform Bernstein Research
30.09.26 Boeing Buy UBS AG
30.09.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets

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