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Erste Schätzungen: BOK Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
BOK Financial Corp.
112.00 EUR 1.00 EUR 0.90 %
Charts | News | Analysen

BOK Financial stellt voraussichtlich am 19.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,53 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BOK Financial 2,22 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BOK Financial in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,16 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 571,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 854,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,58 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 9,17 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,28 Milliarden USD, gegenüber 3,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.07.18 BOK Financial Market Perform Hovde Group
28.06.18 BOK Financial Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
25.01.18 BOK Financial Market Perform Hovde Group
28.06.17 BOK Financial Outperform Hovde Group
27.04.17 BOK Financial Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.

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