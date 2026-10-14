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Erste Schätzungen: Boliden Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boliden AB Registered Shs
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Charts | News | Analysen

Boliden Registered präsentiert in der voraussichtlich am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 11,29 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Boliden Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 8,07 SEK in den Büchern gestanden.

Boliden Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,77 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,97 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 44,57 SEK, gegenüber 33,39 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt 115,65 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 93,51 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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