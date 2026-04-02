Erste Schätzungen: Bonesupport zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Bonesupport äußert sich voraussichtlich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,980 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Bonesupport einen Gewinn von 0,160 SEK je Aktie eingefahren.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 283,5 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Bonesupport für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 335,2 Millionen SEK aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,75 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 2,16 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,51 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,17 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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