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Erste Schätzungen: Booz Allen Hamilton A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

07.05.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Booz Allen Hamilton Holding Corp (A)
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Booz Allen Hamilton A lädt voraussichtlich am 22.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,34 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Booz Allen Hamilton A ein EPS von 1,52 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Booz Allen Hamilton A 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,87 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Booz Allen Hamilton A 2,97 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,07 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 7,25 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 11,30 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 11,98 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

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21.11.2017Booz Allen Hamilton A BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
16.06.2017Booz Allen Hamilton A HoldDrexel Hamilton
01.05.2017Booz Allen Hamilton A Equal WeightBarclays Capital
28.01.2016Booz Allen Hamilton A OutperformRBC Capital Markets
29.10.2015Booz Allen Hamilton a BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
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21.11.2017Booz Allen Hamilton A BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
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29.10.2015Booz Allen Hamilton a BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.10.2015Booz Allen Hamilton a OutperformRBC Capital Markets
30.07.2015Booz Allen Hamilton a OutperformRBC Capital Markets
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16.06.2017Booz Allen Hamilton A HoldDrexel Hamilton
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