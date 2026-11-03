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Erste Schätzungen: Borr Drilling stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Borr Drilling Ltd Registered Shs Reg S
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Borr Drilling wird voraussichtlich am 18.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,085 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 277,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 259,1 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,740 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 977,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,02 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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