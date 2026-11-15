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Erste Schätzungen: BOS Better Online Solutions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
BOS Better Online Solutions LtdShs
4.02 USD 0.01 USD 0.25 %
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BOS Better Online Solutions stellt voraussichtlich am 30.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,060 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BOS Better Online Solutions noch 0,100 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 0,18 Prozent auf 11,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,530 USD je Aktie, gegenüber 0,570 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 52,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 50,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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